Полиция убила подозреваемого в атаке на ярмарку в Берлине

Подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, которого на протяжении нескольких дней разыскивала немецкая полиция, объявился на севере Италии. Правоохранительные органы вышли на его след в Милане, однако тот оказал сопротивление. Молодой человек был убит во время перестрелки, передает ТАСС.
Напомним, 19 декабря злоумышленник на грузовике врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку на Брайтшайдплац в центре Берлина. Жертвами теракта стали более десятка человек. Еще около 50 попали в больницы в тяжелом состоянии.
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