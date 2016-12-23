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23 декабря 2016
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После Нового года в Москве ограничат продажу алкоголя

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В Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех праздников будут введены ограничения на продажу алкоголя, передает официальный сайт портал мэра и правительства Москвы. В местах массовых гуляний нельзя будет купить не только крепкий, но и слабый алкоголь. Ограничения коснутся тех магазинов, которые располагаются около организованных мест празднований, таких как городские парки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", а также вблизи мест проведения детских елок. Объясняются подобные ограничения необходимостью предотвращения травматизма и профилактикой нарушений закона.

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