После Нового года в Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех праздников будут введены ограничения на продажу алкоголя, передает официальный сайт портал мэра и правительства Москвы. В местах массовых гуляний нельзя будет купить не только крепкий, но и слабый алкоголь. Ограничения коснутся тех магазинов, которые располагаются около организованных мест празднований, таких как городские парки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", а также вблизи мест проведения детских елок. Объясняются подобные ограничения необходимостью предотвращения травматизма и профилактикой нарушений закона.