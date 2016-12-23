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В Москве трое неизвестных жестоко избили иностранца

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На юго-востоке столицы возле торгового центра "Москва" трое неизвестных до смерти забили гражданина Японии. Как сообщает "360 Подмосковье", нападавшие были одеты в черные куртки, также на них были маски. В настоящее время потерпевшего госпитализировали.

Примечательно, что позднее портал Life.ru сообщил об обнаружении тела гражданина Китая внутри здания ТЦ "Москва". По данным журналистов, труп рабочего нашли в одном из павильонов. Причины гибели мужчины устанавливаются. 

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