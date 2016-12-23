Трамп назвал нежеланных гостей на инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп поделился своими размышлениями в преддверии торжественной церемонии вступления в должность. "Все знаменитости из так называемого списка "А" хотят получить билеты на инаугурацию. Но посмотрите, что они сделали для Хиллари – ничего. Мне нужны люди!" – написал на своей странице в Twitter политик.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.