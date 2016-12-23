На юго-востоке Москвы столкнулись семь машин

Возле дома №61 по Рязанскому проспекту на юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей. "В аварии пострадал один человек. Движение транспорта из-за ДТП на участке проспекта затруднено", – цитирует ТАСС представителя столичной Госавтоинспекции. На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины произошедшего. Очевидцы рассказали, что водитель, который считается главным виновником аварии, в момент столкновения мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, передает РЕН ТВ. В момент разбора ДТП он находился в своем автомобиле. Последствия аварии попали на видео.