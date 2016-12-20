В центре Москвы мужчина насмерть забил сожительницу

В Таганском районе столицы мужчина до смерти избил свою гражданскую жену. Ее тело со множественными ранами было обнаружено в квартире, где проживает пара и двое их детей.

"Установлено, что между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый умышленно, не менее двух раз ударил женщину кулаком в живот, причинив ей разрыв печени", – сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. От полученных травм женщина скончалась, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

