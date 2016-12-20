Во Франции умерла известная актриса

Во Франции умерла всемирно известная актриса Мишель Морган. О кончине звезды "Набережной туманов" сообщили ее близкие.

"Самые красивые глаза кинематографа навсегда закрылись этим утром во вторник, 20 декабря, на 97-м году жизни", – приводит газета "Известия" текст официального сообщения родных и близких Морган. О дате похорон и месте прощания с артисткой не сообщается.