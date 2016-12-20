Широков готовится возобновить карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков готовится возобновить профессиональную карьеру, передает Ura.ru. О намерениях спортсмена рассказал его агент.

"Могу подтвердить, что Роман Широков готов возобновить профессиональную карьеру футболиста, если ему поступит достойное предложение", – цитирует представителя Широкова "Чемпионат.com". Напомним, футболист объявил о завершении карьеры летом 2016 года.

