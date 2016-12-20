Выставочный зал в Анкаре получит имя погибшего дипломата Карлова

Власти Анкары приняли решение назвать выставочный зал в честь погибшего российского посла Андрея Карлова. Соответствующий проект был одобрен в мэрии города, передает НСН.

Городские власти уточнили, что предприняты все возможные меры предосторожности для обеспечения безопасности посетителей фотовыставки, которая открылась 19 декабря в этом центре. На входе в здание дежурит охрана, работают металлоискатели, а также ведется видеонаблюдение.

Напомним, жестокое убийство посла России в Турции Андрея Карлова случилось вечером 19 декабря. Террорист выпустил в спину дипломата 11 пуль. Сотрудник дипведомства скончался от полученных ран, боевик был ликвидирован в ходе спецоперации.