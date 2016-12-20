В элитном особняке в Москве нашли труп мужчины

На западе столицы в элитном особняке был обнаружен труп местного дворника. По предварительным данным, мужчина был убит. Тело погибшего нашли возле бассейна, на полу вокруг – следы крови.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передает Life.ru. По факту случившегося проводится проверка.