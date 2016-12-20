В Анкаре прощаются с убитым российским послом

В Анкаре состоялась церемония прощания с погибшим российским послом Андреем Карловым. Прямую трансляцию с места событий ведет Russia Today.

Напомним, Карлов был убит в результате покушения вечером 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Злоумышленник выпустил в дипломата 11 пуль. Преступника ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.