Путин подписал бюджет на 2017 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год, передает Lenta.ru. Также в нем прописаны планы на реализацию бюджета в 2018-2019 годах.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В начале декабря законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении.