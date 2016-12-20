Путин подписал бюджет на 2017 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год, передает Lenta.ru. Также в нем прописаны планы на реализацию бюджета в 2018-2019 годах.
Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В начале декабря законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении.
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