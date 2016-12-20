В Москве трагически погиб советник МИДа

Министерство иностранных дел России распространило официальное сообщение, в котором прокомментировало гибель главного советника Латиноамериканского департамента ведомства Петра Польшикова. "Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы. В предварительном плане речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего", – рассказали в министерстве. Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.