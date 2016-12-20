В Германии неизвестный обстрелял прохожих

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по людям в немецком городе Висбаден, передает РИА Новости. Мотивы преступника неизвестны – сразу после стрельбы он скрылся с места происшествия. Для его поиска полиция привлекла дополнительные подразделения и вертолет. Сообщается об одном погибшем и двух раненых.