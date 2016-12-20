Установлена личность берлинского водителя-убийцы

В немецких СМИ появилась информация о личности водителя грузовика, который на полной скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, передает РИА Новости. По данным газеты Welt, злоумышленником оказался уроженец Пакистана Навед Б., родившийся 1 января 1993 года. Агентство DPA сообщило, что нарушитель проник в страну по балканскому маршруту в феврале. Ранее маршрут мигранта отслеживали журналисты Bild: по данным издания, водитель грузовика прибыл в немецкий город Пассау на юго-востоке Германии 31 декабря 2015 года. Мужчина попадал в поле зрения немецкой полиции за мелкие правонарушения.

Напомним, вечером 19 декабря мигрант за рулем грузовика протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Сообщается о 12 погибших и 48 пострадавших.