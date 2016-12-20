Путин заморозил размер маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке размера выплаты материнского капитала до 2020 года, свидетельствует опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации документ. Решение об отказе от ежегодной индексации вступает в силу с 1 января 2018 года. В настоящий момент выплата составляет 453026 рублей.