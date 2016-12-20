Нападение на полицейского в Москве попало на видео

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения подозреваемого в разбое на сотрудника столичной полиции. Видео опубликовал портал Life.ru. Злоумышленник ножом ранил 24-летнего старшего лейтенанта в грудь во время попытки задержания, после чего скрылся с места происшествия.
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