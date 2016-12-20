В московском метро произошел сбой

На Филевской (голубой) линии Московского метрополитена произошел сбой – были увеличены интервалы движения на участке от "Киевской" до "Кунцевской" станций. В качестве причины называется неисправность поезда.

Филёвская линия. Пользуйтесь другими линиями метро, МЦК и наземным транспортом. pic.twitter.com/6gm0ozOKk2 — Московское метро (@MetroOperativno) 20 декабря 2016 г.