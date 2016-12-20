На западе Москвы при задержании подозреваемого ранен полицейский

Двое оперуполномоченных уголовного розыска ОМВД России по району Щукино проводили задержание подозреваемого в совершении разбойного нападения на территории Западного административного округа. "Злоумышленник оказал полицейским активное физическое сопротивление и нанес оперуполномоченному ножевое ранение", – цитирует РИА Новости представителя московского главка МВД. Сотрудники полиции открыли огонь из табельного оружия, однако нападавшему удалось скрыться. Раненый – 24-летний старший лейтенант полиции – был госпитализирован с ножевым ранением груди. Ведется поиск злоумышленника.