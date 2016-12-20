Бывший сотрудник МИДа найден мертвым в Москве

Тело бывшего сотрудника Министерства иностранных дел России было найдено в его квартире на Балаклавском проспекте на юге Москвы, передает РИА Новости. Рядом с трупом обнаружено травматическое оружие и гильзы. По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения совершил суицид. Это, однако, не окончательная версия произошедшего. В соседней комнате была обнаружена жена погибшего, передает Life.ru. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данным РЕН ТВ, в полиции проверяют возможность ее причастности к смерти мужа.