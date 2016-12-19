Совбез ООН принял резолюцию по Алеппо

Страны-члены Совета безопасности ООН приняли очередную резолюцию по Алеппо. Государства договорились организовать международный мониторинг ситуации в городе, передает НСН.

В частности, наблюдатели будут отслеживать эвакуацию жителей из города, в некоторых частях которого до сих пор ведутся военные действия. Кроме того, документ предполагает немедленное оказание гуманитарной помощи населению. Резолюция была принята единогласно.