ФИФА оштрафовала Украину за нацистские кричалки

В руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) приняли решение оштрафовать Украину. Государству обязано заплатить за нацистские выкрики болельщиков во время мачта с командой Сербии.

Размер штрафа составил 56 тысяч евро, сообщили в пресс-службе федерации футбола. Власти Украины пока никак не отреагировали на решение ФИФА.