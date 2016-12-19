ФИФА оштрафовала Украину за нацистские кричалки

В руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) приняли решение оштрафовать Украину. Государству обязано заплатить за нацистские выкрики болельщиков во время мачта с командой Сербии.
Размер штрафа составил 56 тысяч евро, сообщили в пресс-службе федерации футбола. Власти Украины пока никак не отреагировали на решение ФИФА.
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