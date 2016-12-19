Владимир Путин посетит Малый театр после реставрации

Президент России Владимир Путин собирается посетить Малый театр после реставрации. По предварительным данным, глава государства планирует попасть на спектакль "Горе от ума", который состоится вечером 19 декабря.

О планах Путина рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Lenta.ru. Он добавил, что данный вопрос еще находится на рассмотрении из-за плотного графика встреч российского лидера.