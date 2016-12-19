Известная певица умерла в возрасте 104 лет

Во Франции скончалась известная певица Лео Маржан. Исполнительница умерла на 105-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Маржан считалась одной из самых популярных певиц во Франции во времена Второй мировой войны. После окончания боевых действий на территории страны она была арестована за выступление перед офицерами Третьего рейха, позже – оправдана.