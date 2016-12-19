Отец и дочь провалились под лед около "Москва-Сити"

Недалеко от небоскребов "Москва-Сити" мужчина и его дочь провалились под лед. Они гуляли в 20 метрах от берега.
На помощь тонущим пришли спасатели. Сотрудникам МЧС удалось вытащить пострадавших на сушу, от госпитализации они отказались, уточнили в столичном управлении ведомства.
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