Число жертв "Боярышника" превысило 40 человек

В Иркутске увеличивается количество пострадавших и погибших от смертоносного "Боярышника". По последним данным, от употребления этой жидкости скончался по меньшей мере 41 человек из 57, получивших отравление.
Страшные цифры озвучили в прокуратуре Ленинского района Иркутска, передает Lenta.ru. Расследованием по факту гибели людей будет заниматься Следственный комитет России.
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