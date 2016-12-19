Число жертв "Боярышника" превысило 40 человек

В Иркутске увеличивается количество пострадавших и погибших от смертоносного "Боярышника". По последним данным, от употребления этой жидкости скончался по меньшей мере 41 человек из 57, получивших отравление.

Страшные цифры озвучили в прокуратуре Ленинского района Иркутска, передает Lenta.ru. Расследованием по факту гибели людей будет заниматься Следственный комитет России.