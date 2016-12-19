Суд дал 13 лет тюрьмы 101-летнему педофилу

Королевский суд Бирмингема приговорил 101-летнего подданного Великобритании Ральфа Кларка к 13 годам тюрьмы. Злоумышленника признали виновным в насилии над несовершеннолетними.

Обвинению удалось доказать, что Кларк причастен к 21 акту сексуального насилия над детьми и подростками, сообщает Sky News. Предположительно, педофил стал самым старым подсудимым в истории Великобритании.