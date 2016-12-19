Медведев уволил замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя главы Министерства экономического развития Павла Королева. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Королев был освобожден от должности в связи с переходом на новую работу, сообщает газета "Известия". Чиновник занимал этот пост с 2012 года, в его обязанности входило регулирование вопросов регистрации собственности и земельных отношений.