Под Петербургом таксист выстрелил в голову пассажиру

В поселке Кудрово в Ленинградской области между водителем нелегального такси и его пассажиром произошел конфликт. В его ходе водитель достал травматический пистолет и выстрелил в голову своему оппоненту. У пострадавшего мужчины диагностированы перелом верхней челюсти, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана щеки, ожоги лица, передает Flashnord. У нападавшего было изъято оружие. По факту произошедшего проводится проверка.