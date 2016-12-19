В Иркутске ввели режим ЧС из-за "Боярышника"

"В Иркутске вводится режим чрезвычайной ситуации", – цитирует "Интерфакс" мэра города Дмитрия Бердникова. Об этом он объявил на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отметим, согласно последним данным, от отравления парфюмерным средством "Боярышник" скончались 33 человека. Сообщается, что причиной отравления стал метиловый спирт или метанол.

