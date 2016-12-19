Отобранный у России чемпионат мира пройдет в Германии

На официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) появилось сообщение о том, где вместо Сочи пройдет чемпионат мира. Спортсменов примет немецкий город Кенигсзе.

Напомним, 13 декабря IBSF объявила о переносе чемпионата мира из Сочи. Российские атлеты не будут бойкотировать соревнование, несмотря на антироссийские заявления некоторых представителей западного спорта.