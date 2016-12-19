Отобранный у России чемпионат мира пройдет в Германии

На официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) появилось сообщение о том, где вместо Сочи пройдет чемпионат мира. Спортсменов примет немецкий город Кенигсзе.
BMW IBSF #Bobsleigh & #Skeleton World Championships 2017 to take place in Königssee https://t.co/GL4fCLrn8t— IBSF (@IBSFsliding) 19 декабря 2016 г.
Напомним, 13 декабря IBSF объявила о переносе чемпионата мира из Сочи. Российские атлеты не будут бойкотировать соревнование, несмотря на антироссийские заявления некоторых представителей западного спорта.
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