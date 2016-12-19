Хоккеист Владимир Голубович госпитализирован с сердечным приступом

Российский хоккеист Владимир Голубович был доставлен в отделение кардиореанимации одной из столичных клиник с мерцательной аритмией, передает Life.ru. В ходе осмотра выяснилось, что у 62-летнего спортсмена серьезное заболевание сердца. Его положили в реанимационное отделение, однако после проведения курса интенсивной терапии перевели в обычное. Владимир Голубович в разное время был тренером хоккейных клубов "Авангард", "Динамо Москва", "Нефтехимик", "Витязь", "Гамбург Фризерс" и других.