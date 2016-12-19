Путин включил Васильеву в президентский совет

Президент России Владимир Путин включил в состав президентского Национального совета по профессиональным квалификациям двух новых членов, передает "Газета.ру". Речь идет о министре образования и науки Ольге Васильевой и министре сельского хозяйства Александре Ткачеве. Всего в совет входят семь человек. Среди них, в частности, генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов и заместитель председателя правления "Газпрома" Сергей Хомяков. Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов и бывший министр образования Дмитрий Ливанов состав совета покинули.