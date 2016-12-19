Известный режиссер госпитализирован в Москве

Советский и российский актер и режиссер Владимир Наумов был доставлен в НИИ имени Склифосовского в Москве, передает телеканал "360" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Отмечается, что несмотря на солидный возраст – 89 лет, он продолжает творческую деятельность, работает на студии "Мосфильм" и входит в ее правление. О причинах госпитализации режиссера не сообщается.

Владимир Наумов снял 18 картин, среди которых – "Тегеран-43", "Скверный анекдот", "Тревожная молодость", "Мир восходящему" и другие. Его лента "Бег" по мотивам произведений Булгакова номинировалась на главную премию Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь".