Участок московского метро перекрыт на десять дней

Часть Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена оказалась закрыта на отрезке от "Парка Победы" до "Делового центра". "Ограничения введены по обращению департамента строительства Москвы с целью выполнения производственных работ по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии", – цитирует "Интерфакс" пресс-службу подземки. Для пассажиров на вход и выход закрыты станции "Деловой центр" и "Парк Победы", а также переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". Станция "Парк Победы" работает только для поездов, идущих по Арбатско-Покровской линии.