Квартиру в центре Москвы обокрали почти на 13 млн

Полиция установила, что в промежуток между 8 и 17 декабря преступники проникли в квартиру в доме №2 по Зоологической улице в центре Москвы, подобрав ключи к замку входной двери. Злоумышленники украли оттуда два сейфа с деньгами и документами, после чего скрылись. "Материальный ущерб составил около 12 миллионов 800 тысяч рублей", – цитирует агентство городских новостей "Москва" столичный главк МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".