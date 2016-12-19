Пассажиру вспороли живот в вагоне метро

Утром в вагоне поезда столичной подземки, который стоял на станции "Краснопресненская" Таганско-Краснопресненской линии, злоумышленник неизвестным предметом нанес удар в живот одному из пассажиров. "Пострадавший с колото-резаным ранением передней брюшной стенки госпитализирован", – цитирует агентство городских новостей "Москва" сообщение столичного главка МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".