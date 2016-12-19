Сразу четыре российских банка лишились лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у четырех кредитных организаций: зарегистрированного в Москве банка "Миръ" (381 место в банковской системе России), Вологдабанка (429 место) из Вологды, Идея Банка (264 место) из Краснодара и Форус Банка (374 место) из Нижнего Новгорода, передает пресс-служба ЦБ. Все они являлись участниками страхования вкладов – их клиенты могут рассчитывать на возмещение потерянных средств в установленном законом размере. Отмечается, что все финансовые учреждения проводили высокорискованную кредитную политику.