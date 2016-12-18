В Москве задержали подозреваемых в убийстве и ограблении французов

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении на гражданку Великобритании и двух французов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Следствие полагает, что злоумышленники вывезли иностранцев в район Медведково, высадили часть компании и отобрали у них ценные вещи. Спустя некоторое время один из пострадавших обратился в полицию с заявлением о пропаже своего брата. Позднее в одном из подмосковных лесов в районе Мытищ полиция обнаружила тело пропавшего француза.