В Подмосковье нашли тело пропавшего после ограбления француза

Полиция Москвы нашла тело гражданина Франции, пропавшего накануне. Мужчина был обнаружен в одном из подмосковных лесов, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Ранее Dni.Ru писали, что стражи правопорядка разыскивают злоумышленников, которые ограбили группу иностранцев. Следствие полагает, что зарубежные граждане, среди которых был и найденный француз, поймали попутный автомобиль, выйдя из московского ночного клуба, и попросили подвезти их домой. Однако неизвестные вывезли их в район Медведково, высадили часть компании и отобрали у них ценные вещи. Спустя некоторое время один из пострадавших обратился в полицию с заявлением о пропаже своего брата – гражданина Франции.