Трое мужчин погибли при пожаре в Подмосковье

Сегодня, 18 декабря, стало известно о пожаре в бытовке одной из коммерческих организаций в Ногинском районе Подмосковья. После ликвидации возгорания, на месте ЧП были обнаружены тела трех мужчин. Еще один пострадавший был госпитализирован с ожогами. Следственный комитет Ногинска проводит проверку: осматривается место происшествия, устанавливаются причины пожара, передает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
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