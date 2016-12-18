Спасатели предупредили москвичей о последствиях гололеда

В ближайшие часы 18 декабря в Москве ожидается сильный гололед. В связи с этим возможно возникновение заторов на дорогах и увеличение количества ДТП и травматизма населения. "В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течении суток 18 декабря в Москве ожидается гололед, на дорогах гололедица, местами сильная", – говорится в распространенном сообщении МЧС по Москве.