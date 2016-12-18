В Москву будут ездить бесплатно

Въезд в Москву останется бесплатным: городские власти не планируют вводить ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы. "Мы не рассматриваем этот вопрос (взимания платы с автомобилистов за въезд в столицу – прим. Ред.)", – цитирует сайт радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову.

Напомним, 16 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект "Об организации дорожного движения в РФ...", который в том числе позволяет региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил журналистам, что платного въезда в город, как и платной парковки в столичных дворах не ожидается.