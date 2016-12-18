В Шереметьеве столкнулись два самолета

Два самолета компании "Аэрофлот" столкнулись законцовками крыльев в столичном аэропорту Шереметьево вчера, 17 декабря. На момент инцидента в аэробусах не было пассажиров и членов экипажа. ЧП произошло при буксировке одного из лайнеров, передает ТАСС со ссылкой на сотрудников авиакомпании.