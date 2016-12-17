В Москве задержали подозреваемую в убийстве своей бабушки женщину

Полиция Моcквы задержала женщину, которая может быть убийцей собственной бабушки. По предварительной версии, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения нанесла 78-летней пенсионерке не менее пяти ножевых ударов в квартире дома на улице Маршала Баграмяна в районе Люблино. После того, как пожилая женщина скончалась, внучка выбросила ее тело в мусорный контейнер во дворе.Следственный комитет возбудил уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия, передает Life.ru.