В Москве ищут похитивших француза после вечеринки

Полиция Москвы ищет группу злоумышленников, которые похитили 22-летнего гражданина Франции после вечеринки в баре "Крейзи дейзи". Группа преступников также ограбила друзей француза, с которыми тот отдыхал.

По предварительной версии, иностранцы поймали попутный автомобиль, выйдя из клуба, и попросили подвезти их домой. Однако неизвестные вывезли их в район Медведково, высадили часть компании и отобрали у них ценные вещи.

Спустя некоторое время один из иностранных граждан обратился в полицию с заявлением, что его брат, один из пострадавших, пропал. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают пропавшего француза, передает Life.ru.