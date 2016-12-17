Тигрица сбежала из клетки в Ленинградском зоопарке

Тигрица по кличке Герда вырвалась из клетки в Ленинградском зоопарке. 18-летняя хищница сбежала на свободу сегодня утром, 17 декабря, после того, как сотрудник учреждения забыл закрыть клетку. Инцидент лучился еще до открытия зоопарка, на территории находилось около 50 сотрудников, сообщает петербургское издание "Фонтанка". Для того, чтобы поймать зверя, вызвали спасателей МЧС. Однако их помощь не понадобилась – работники справились сами: Герду удалось схватить спустя примерно час, ее усыпили при помощи снотворного.

"Усыпили, издалека всё это происходило, они подождали и унесли в вольер. Она уже должна начинать потихонечку просыпаться у себя в вольере, – позднее рассказала Life.ru руководитель пресс-службы Ленинградского зоопарка Екатерина Колгушкина.