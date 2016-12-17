На МКАД столкнулись три грузовика

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло ДТП с участием трех грузовых машин. Авария случилась на 61 километре дороги. "Произошло столкновение трех грузовых автомобилей, двух фур и "Камаза", по предварительной информации пострадали два человека", – цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.