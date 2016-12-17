Задержанные в Сеуле россияне отправились домой

Российские граждане, задержанные в международном аэропорту Инчхон в южнокорейской столице, возвращаются домой. "Улетели они (задержанные – прим. Ред) в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток", – цитирует ТАСС консула России в Сеуле Владимира Топеху.

Ранее стало известно о 24 россиянах, которых задержали в Сеуле утром, 17 декабря. По словам властей Южной Кореи, причиной стало нарушение миграционного законодательства, а именно "несоответствие заявленной цели поездки".