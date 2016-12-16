Биатлонистка Акимова одержала победу в спринте

Татьяна Акимова прошла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место без единого промаха на огневых рубежах, передает "Р-Спорт". Дистанцию в 7,5 километра она преодолела за 21 минуту 58,9 секунды, что обеспечило ей первое место. На втором месте оказалась француженка Анаис Шевалье (+4,3 секунды, без промахов). Бронза досталась американке Сьюзан Данкли (+5,1 секунды, без промахов). Для россиянки эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. 17 декабря женской сборной по биатлону предстоит сойтись с соперницами в гонке преследования на 10 километров. Татьяна Акимова будет стартовать первой.

